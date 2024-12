Azerbaycan yolcu uçağının düşme görüntüleri Samanyoluhaber.com'da

Azerbaycan medyasına göre ilk raporlar, kazanın bir kuş sürüsüyle çarpışma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Grozni Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle uçağın önce Mahaçkale’ye, ardından Aktau’ya yönlendirildiği, acil iniş sırasında mürettebatın Grozni’ye iniş izni alamadığı bildirildi.





Öte yandan uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 67 kişi bulunduğu kaydedildi.





Uçağın düşme görüntülerine ise Samanyoluhaber.com da ulaştı. Görüntülerde uçağın düşme anı an be an görülüyor. Videonun devam eden bölümlerinde ise enkazdan ilk görüntüler var. Çevredeki insanlar ilk yardım için çalışırken, kazadan sağ kurtulan bazı insanların uçaktan çıktıkları da görülüyor.











ÖLÜ VE YARALILAR

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na göre, kazada yaralanan 25 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 12’si ağır yaralı, 6 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Kaç kişinin yaşamını yitirdiği ise henüz açıklanmadı.





Azerbaycan Havayolları basın ofisi, düşen uçakta çocuk bulunmadığını doğruladı. Havayolu şirketi, mağdurların ailelerine başsağlığı dileyerek gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.





Olay yerinde acil durum ekipleri, sağlık görevlileri ve hava ambulansları aktif olarak çalışıyor.





Kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.