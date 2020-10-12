Azerbaycan'dan Gence saldırısına tepki

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi sonrasında iki ülke birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan birlikleri tarafından gece yarısı, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye düzenlenen saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı duyuruldu.





Cuma gecesi Azerbaycan ve Ermenistan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Moskova'da yapılan görüşmelerde ateşkes ilan edilmesi ve "ciddi müzakereler yapılması" konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak iki taraf birbirine ateşkesi delme suçlaması yöneltiyor.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gence saldırısıyla ilgili olarak Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu.







Ermenistan'ın ateşkesi ihlâl ederek Gence kentinde yaşayan sivillere füze saldırı düzenlediğini belirten Aliyev, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Aliyev Ermenistan'ın Cenevre Sözleşmelerini ihlâl ettiğini kaydetti.







