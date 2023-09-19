Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bir "terörle mücadele" operasyonu başlattığını duyurdu.





Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanına Karabağ'da gerilim yüksekti.





Daha önce bir mayın patlaması ve bir başka olayda 11 Azeri polisi ve sivilin öldüğü belirtilmişti.





Duyurunun ardından, Karabağ'ın başlıca kenti Stepanakert'de (Hankendi) patlama sesleri ve sirenler duyulduğu bildirildi.





Azerbaycan, Aralık ayından bu yana Ermenistan'dan Karabağ'a giden tek kara bağlantısı Laçin Koridorunu fiilen kapatmıştı.





Azeri Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerini Azeri Ordusu mevzilerini "sistematik top ateşine tutmakla" suçladı.

Bakanlık "Ermeni silahlı güçlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesini ağlamak için yerel bir terörle mücadele operasyonu başlattık" dedi ve operasyondan Türkiye ve Rusya'nın haberdar edildiğini bildirdi.

Bakanlık sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmadığını savundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Ermenilerin ateş açtığı iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.



