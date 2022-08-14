Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama /14 Ağustos 2022 22:15

Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama

Partisinin Yozgat mitinginde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Bahçeli'yi eleştirerek MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Bir ayağı siyasetin, bir ayağı şiddetin içinde." dedi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikalarını hedef aldı. Son günlerde partisine yönelik saldırıları hatırlatan Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Bir ayağı siyasetin, bir ayağı şiddetin içinde” sözleri ile yüklendi.

Mitinglerini sürdüren DEVA Partisi üçüncü mitingini Yozgat’ta gerçekleştirdi. Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge gençlerin yanı sıra çok sayıda emeklinin katıldığı görüldü.

Bu arada DEVA Partisi’nin mitinginin duyurusu için Yozgat ve çevre illerde talep edilen reklam panoları partiye tahsis edilmedi. Çorum’da DEVA Partisi’ne verilen reklam panolarının üzeri ise ‘Erdoğan’ın geçeceği gerekçesi’ ile örtüldü.

Parti kaynaklarının anlatımına göre meydanın tamamının dolduğu miting alanının çevresinde ise DEVA Partisi’ni desteklediğini belirten, ancak “Fişlenmekten korkuyorum” diyerek alana girmeyenler de yer aldı. Miting öncesi mehter takımı ve yerel bir grubun konseri gerçekleştirilirken, miting alanında bulunan gençler sık sık “Gençliğin umudu Ali Babacan” sloganları attı.

Miting alanına spor kıyafetler ile gelen Babacan, AKP’nin kendilerini yakından takip ettiğini söyledi. Miting ve buluşma gerçekleştirdikleri illerin yakınlarında Erdoğan’ın da etkinlikler gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Gözleri burada. Akılları da burada. Bizi engellemek istiyorlar, ama barajları yıkarak geleceğiz” dedi.
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