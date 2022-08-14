"Saldırı planlarına zemin hazırlamayı hedefleyen bir yazı”

Toprak, raporunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne ‘kamuoyunda algısal destek ve zihinsel kabul sağlama amaçlı ifadelerle doldurulan’ YİK bildirisinin, ‘birtakım baskı süreçlerinin altyapısının YİK’te konuşulduğunu, milli birliğe saldırılar olacağı saptamasında bulunulduğu kanısını güçlendirdiğini’ söyledi.







Toprak raporunda bildiriye ilişkin şu görüşlere yer verdi:







“İktidarın yeni ertelediği Dezenformasyon Yasası hayata geçirilene kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulduğu açıklanan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne kamuoyunda algısal destek ve zihinsel kabul sağlama amaçlı ifadelerle doldurulan YİK bildirisi, bir takım baskı süreçlerinin altyapısının YİK’te konuşulduğunu, milli birliğe saldırılar olacağı saptamasında bulunulduğu kanısını güçlendiriyor.



Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, Avrupa’nın ‘Türkiye’ye karşı husumet düzeyinin yükseldiği’ öne sürülen bildiride, ‘kurul üyelerinin Avrupa’nın Türkiye’ye karşı sergilediği haksız, adaletsiz ve riyakâr tutumuna işaret ettikleri’ dile getiriliyor. ‘Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliğimizi zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek, ülkemiz ve milletimizle ilgili sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır’ ifadelerine yer veriliyor.



CHP İstanbul Milletvekili ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısının ‘2015 Kasım seçimleri öncesine benzer hazırlıkların ‘Külliye’de planlandığını’ düşündürdüğünü söyledi.Toprak, haftalık değerlendirme raporunda Cumhurbaşkanlığı’ndaki son YİK toplantısının ardından yayınlanan bildiriyi eleştirdi.Bildirinin ‘parti devleti propagandası’ olduğunu savunan CHP’li vekil, “Dezenformasyon, provokasyon, saldırı planlarına zemin hazırlamayı hedefleyen bir yazı” dedi.