Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var /15 Ağustos 2022 09:15

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin batısındaki Tartus iline İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 askerin öldüğü duyuruldu.

SHABER3.COM

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı ileri sürüldü.

Tartus ili ve kırsalında, Şam ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Anam

[Harun Tokak ] Anam

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:56