İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.



Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.



Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı ileri sürüldü.



Tartus ili ve kırsalında, Şam ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.



İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.



İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.