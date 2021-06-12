Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama /12 Haziran 2021 00:05

Babacan'dan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Erdoğan, çevresindeki üç beş kişi zenginleşince ekonominin iyi gittiğini zannediyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin, Dünya Bankası'nın raporlarında yıldız bir ülke olarak gösterilirken son 3-4 yıldır  bunun değiştiğini ve “yeniden mutlak yoksulluk” başladığını belirterek “Çevresindeki üç beş kişi zenginleşince ekonominin iyi gittiğini zanneden Sayın Erdoğan bu felaket tablonun ressamı. Altında onun imzası var” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin 1. Olağan Şereflikoçhisar İlçe Kongresi'nde konuştu.

İktidarın,  ülke ekonomisinin nasıl batık durumda olduğunu görmekten aciz olduğunu ifade eden Babacan, “Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. Dedi ya, ‘Açları doyurun' diye… Doyuracağız, hiç merak etmesin. Muhalefete söyleniyor. Muhalefet bu memleketin bütçesini mi yönetiyor? Muhalefetin elinde vergi gelirleri mi var? Devlet, yaktığımız elektrikten, içtiğimiz sudan vergi alıyor. Biz mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık” şeklinde konuştu.

“Çöpten atık toplayan yüzlerce insan gördüm”

“Dünya Bankası'nın raporlarında yıldız bir ülke olarak gösteriliyorduk. Son 3-4 yıldır yeniden mutlak yoksulluk başladı. 50'nin üzerinde vilayete gittim, çöplerden yiyecek artıklarını toplayıp onu çocuklarına götüren yüzlerce insanlar gördüm” diyen Babacan, “Çevresindeki üç beş kişi zenginleşince ekonominin iyi gittiğini zanneden Sayın Erdoğan bu felaket tablonun ressamı. Altında onun imzası var”  dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Babacan, “Devletin görevi, bir vatandaş açsa onu gidip bulmak ve eksiğini gidermektir. ‘Bu ülkede aç bir vatandaş yoktur' desin de görelim. Cumhurbaşkanı olduğu ülkede ‘İnsanlar neden aç?' diye sormak aklından geçmiyor.

‘Bu ülkenin zengin kaynaklarını nerelere harcadık, nasıl çarçur ettik, nasıl har vurup harman savurduk ki ülke bu hale düştü' diye özeleştiri yapmaları lazım” dedi.

“Kanal İstanbul’da büyük rant var”

Kanal İstanbul projesinin maliyetinin tahminen 60 milyar dolar olacağını ifade eden Babacan, projeyi eleştirerek “Orada büyük rant var. Emsal değişiklikleri var. O kanalın nereden nasıl geçeceği çok önceden belli. Araziler zaten paylaştırılmış, boş arazi kapatılmış. Üzerinden bir imar planı yapıyorlar, birden arsa haline geliyor” şeklinde konuştu.

“Yetki elinde, niye indirmiyorsun?

Yüzde 19 olan faizin düşmemesinin sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan,

“Al işte, yetki elinde. Niye indirmiyorsun? Tezin doğruysa, faizi indir enflasyon da düşsün. Niye yapmıyorsun? Bilmiyor. Sorun şu ki, bilmediğini de bilmiyor. ‘Biliyorum' zannediyor. Bir kişinin hatasını 84 milyon ödemek zorunda değil. Merkez Bankası'na karıştırtmıyorduk” dedi.

“TÜİK bile ekonominin düştüğü durumu gizleyemiyor”

Türkiye’nin gerçek gündeminin işsizlik olduğunu kaydeden Babacan, “TÜİK bile ekonominin düştüğü durumu gizleyemiyor. Bir ayda 193 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. Günlük ortalama 6 bin 500 kişi ediyor.

Bir ayda 639 bin vatandaşımız atıl işgücü tarafına geçmiş. İş arıyor bulamıyor, iş aramaktan vazgeçmiş. Özellikle kadınlarda çok yoğun. Günlük 21 bin kişiden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.
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