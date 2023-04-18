Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendine yapılanları unutmaz /18 Nisan 2023 12:28

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendine yapılanları unutmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV yayınında Mehmet Şimşek ile ilgili "Ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı, bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı" dedi.

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Ali Babacan, Fox TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programında gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeyeceği belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin olarak, “Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde” ifadelerini kullandı.
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