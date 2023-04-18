Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam: Oy bölmek için ince ayar yapılıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'nin 'Mevzular Açık Mikrofon' yayınına katıldı.





Daha önce yayınlanan fragmanı bile 3.6 milyon kez izlenen programın 3 saat 14 dakikalık bölümünü 3 saatte 500 bine yakın kişi izledi.





Muharrem İnce’nin konuşma yapmadan önceki YouTube reklamında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Reklamda “Lütfen televizyon ayarlarlarınızla oynamayın oy bölmek için ince ayar yapılıyor” ve “Sosyal medya fenomeni mi, Cumhurbaşkanı mı arıyoruz? Bir daha düşün” ifadelerine yer verildi.





Reklama ilişkin bir haberi Twitter'dan paylaşan Muharrem İnce ise buna tepki gösterdi:





"Uyanıklar, seçimi kazanmak için kullanmaları gereken bütçeyi, bizim yayınının reytinginden yararlanmak için Babala TV programına hedefli reklam vererek çarçur etmişler. Gençler, seçenekleri yok edip seçim kazanmaya çalışanların ayarlarıyla oynamaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta…"