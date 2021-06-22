Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan 'parti birleşme' iddialarına yanıt /22 Haziran 2021 20:39

Babacan'dan 'parti birleşme' iddialarına yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il binası açılışının ardından gazetecilerle de bir araya geldi. Partisinin Gelecek Partisi ile birleşeceği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

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EVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da partisinin il binası açılışının ardından gazetecilerle de bir araya geldi. Partisinin Gelecek Partisi ile birleşeceği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Babacan, özetle şunları söyledi:

“İTTİFAKMIŞ, PARTİ BİRLEŞMESİYMİŞ…”

“Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu, ama onlar reddettiler, kendileri bilir.

Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz. Ama DEVA Partisi şu anda, kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez.

Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.”
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