Samanyolu Haber /Gündem / The Economist: Delta varyantı en tehlikelisi /22 Haziran 2021 20:24

The Economist: Delta varyantı en tehlikelisi

The Economist dergisi son sayısında yer alan bir yazıda, Covid-19'un delta varyantını en tehlikeli SARS-CoV 2 mutasyonu olarak nitelendirdi.

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İngiltere merkezli The Economist dergisi pandemi ve etkilerine ayırdığı son sayısında yer alan bir yazıda ilk olarak Hindistan'da tespit edilen delta varyantını bugüne kadar ortaya çıkan en tehlikeli SARS-CoV 2 mutasyonu olarak nitelendirdi. 

İngiltere’de artan Covid-19 vakalarının beklenen normalleşmenin ertelenmesine yol açtığı kaydedilen yazıda, 21 Haziran'dan itibaren başlaması beklenen büyük etkinliklerin başlangıç tarihinin 19 Temmuz’a ertelendiği hatırlatıldı. Yazıda vakalardaki artışın Covid-19 delta varyantından kaynaklandığına dikkat çekildi. 

Yazıda, “Delta varyantı şimdiye kadar ortaya çıkmış en tehlikeli SARS-CoV-2 mutasyonu. Varyanta ilk olarak Hindistan’da rastlandı ve virüsün en bulaşıcı ve olasılıkla en ölümcül olanı… Şansımız var ki aşılar hâlâ bu varyanta karşı etkili” denildi.
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