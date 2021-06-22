The Economist: Delta varyantı en tehlikelisi

İngiltere merkezli The Economist dergisi pandemi ve etkilerine ayırdığı son sayısında yer alan bir yazıda ilk olarak Hindistan'da tespit edilen delta varyantını bugüne kadar ortaya çıkan en tehlikeli SARS-CoV 2 mutasyonu olarak nitelendirdi.







İngiltere’de artan Covid-19 vakalarının beklenen normalleşmenin ertelenmesine yol açtığı kaydedilen yazıda, 21 Haziran'dan itibaren başlaması beklenen büyük etkinliklerin başlangıç tarihinin 19 Temmuz’a ertelendiği hatırlatıldı. Yazıda vakalardaki artışın Covid-19 delta varyantından kaynaklandığına dikkat çekildi.





Yazıda, “Delta varyantı şimdiye kadar ortaya çıkmış en tehlikeli SARS-CoV-2 mutasyonu. Varyanta ilk olarak Hindistan’da rastlandı ve virüsün en bulaşıcı ve olasılıkla en ölümcül olanı… Şansımız var ki aşılar hâlâ bu varyanta karşı etkili” denildi.