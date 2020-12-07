Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak açıklama /07 Aralık 2020 21:54

Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak açıklama

"İktidarın rotasını biz çiziyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e cevap veren DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Bizi 90’lı yılların karanlığına götürüyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Muş İl Kongresi'nde konuştu. Perinçek'in "İktidarın rotasını biz çiziyoruz" açıklamasına değinen Babacan "Bizi 90’lı yılların karanlığına götürüyorlar" dedi.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

“Ben ve arkadaşlarımın hükûmette olduğumuz dönemlerde, demokratik haklarla ilgili önemli iyileştirmeler yaşanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada bu iyileştirmelerin birer birer geriye götürüldüğünü görüyoruz. Âdeta filmi geri sarıyorlar. Bizi 90’lı yılların karanlığına götürüyorlar. Bakıyoruz, çete liderleri tehditler savuruyor. Küçük ortak çete liderlerine methiyeler düzüyor.

Büyük ortak ise izliyor, hatta bu anlayışa sahip çıkıyor. Sadece bu da değil, biliyorsunuz bir de küçüğün de küçüğü bir ortak var. Hani şu 28 Şubat destekçisi olan. ‘Biz iktidarla aynı gemideyiz, rotayı biz çiziyoruz’ diyor. Biz bu ülkeyi çetecilere, 28 Şubatçılara, vatandaşımızın haklarına göz dikenlere bırakmayacağız. Kimse Türkiye’yi sahipsiz sanmasın. Türkiye’nin DEVA’sı var, Türkiye’nin DEVA’sı hazır.”

"ANADİLİ ÇATIŞMA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

“Biz; bütün vatandaşlarımızın doğuştan sahip oldukları tüm hakları tanıyacağız. Ana dilinin, vatandaşlarımızın analarının ak sütü kadar helâl olduğunu biliyoruz. İnsanımızın anadilini, öz dilini bir çatışma konusu olmaktan çıkaracağız. Resmi dilimiz Türkçe’nin yanı sıra, vatandaşlarımızın anadillerini korumak, kullanmak ve geliştirmek için adımlar atılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ayrıca; biz tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı oluşturacağız.

Biz vatandaşlarımızın inanç, kültür ve referans ekseninde, hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacağız. Bu kapsamda, Alevi vatandaşlarımızın başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için de gerekli her türlü adımı atacağız. Biz tüm din ve inanç gruplarının, kamusal görünürlüklerinin önündeki tüm kanuni ve idari engelleri ortadan kaldıracağız. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. DEVA Partisi, kazanılmış tüm hakların güvencesi olacaktır. DEVA Partisi, kazanılacak haklar için mücadele verecektir.”

DOĞU PERİNÇEK NE DEMİŞTİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı özel bir programda “AKP’nin müttefikiyiz. İktidarı desteklemiyoruz. Tayyip Erdoğan bizi destekliyor. Aynı gemideyiz. Onlar gemiyi yönetiyor biz Rota çiziyoruz” dedi.

Erdoğan’ın, Vatan Partisinin bulunduğu milli kuvvetlerin tarafına geçtiğini söyleyen Perinçek “Şu anda Türkiye’de Vatan Partisi’nden sonra en milli olan AKP ve MHP’dir” dedi.
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