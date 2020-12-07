Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? /07 Aralık 2020 21:49

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kendisine “Aday ol aday” şeklinde seslenilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi" şeklinde cevap vermesi yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında “Aday ol aday” şeklinde laf atılması üzerine, CHP milletvekillerinin ayakta alkışladığı şu yanıtı verdi:

“Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla, ‘aramazsanız, incelemezseniz şerefsizsiniz’ diyen bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti, halkına ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını hukukunu çiğnemedim. Her zaman ve her yerde adaletten yana oldum. Adaleti her yerde savundum. Hiçbir zaman benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım.”
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