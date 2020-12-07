Türkiye'nin elemelerdeki rakipleri belli oldu

Türkiye Milli Takımı'nın grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık yer alıyor.Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya ikinci torbadan katıldı ve böylece altı takımın yer aldığı grupta mücadele edecek.





Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:





A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan





B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova





C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya





D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan





E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya





F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova





G GRUBU: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık





H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta





I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino





J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechteinstein





Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak.





Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.





Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.





Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.