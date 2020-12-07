Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'nin elemelerdeki rakipleri belli oldu /07 Aralık 2020 21:20

Türkiye'nin elemelerdeki rakipleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kura çekimi yapıldı.İsviçre’nin Zürih kentinde çekilen kuraya Türkiye ikinci torbadan katıldı ve G Grubuna düştü.

SHABER3.COM

Türkiye Milli Takımı'nın grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık yer alıyor.Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya ikinci torbadan katıldı ve böylece altı takımın yer aldığı grupta mücadele edecek.

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G GRUBU: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechteinstein

Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin elemelerdeki rakipleri belli oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:05