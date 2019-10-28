Samanyolu Haber /Dünya / Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı geldi /28 Ekim 2019 20:40

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Irak’ta başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Cuma gününden bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

Öte yandan Reuters’ın son dakika geçtiği habere göre, başkent Bağdat’ta gece yarısından sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİRÇOK DEVLET KURUMUNDA MESAİ YAPILAMIYOR

Bağdat'ta süren gösteriler nedeniyle birçok devlet kurumunda iki gündür mesai yapılamıyor.Öte yandan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Başdanışmanı Abdulkerim Halaf, üniversite yönetimlerine tepki gösterdi.

Halaf, yaptığı basın açıklamasında üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmasına izin veren üniversite yönetimlerinin cezalandırılacağını ifade etti.
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