Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı geldi

Irak’ta başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Cuma gününden bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.





Öte yandan Reuters’ın son dakika geçtiği habere göre, başkent Bağdat’ta gece yarısından sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



