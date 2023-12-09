Samanyolu Haber /Dünya / 'Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırı terör eylemi' /09 Aralık 2023 11:09

'Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırı terör eylemi'

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde havan toplarının hedefi oldu

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine günün erken saatlerinde yedi havan topu mermisi düştüğü belirtildi. Yetkililer, bunun son zamanlarda büyükelçiliğe yönelik en büyük saldırılardan biri olduğunu aktardı.

Ekim ortasından bu yana Irak ve Suriye'de ABD güçlerini barındıran askeri üslere yapılan düzinelerce saldırının ardından bölgedeki çatışmaların genişleyeceği korkusuyla hedef yelpazesini genişlettiği belirtiliyor.

'İran'a bağlı milisler' şüphesi

Öte yandan saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak ABD güçlerine yönelik daha önceki saldırılar, Washington'un Gazze savaşında İsrail'e verdiği destek nedeniyle Suriye ve Irak'taki ABD çıkarlarını hedef alan İran'a bağlı milisler tarafından gerçekleştirilmişti.

Yerel medyada Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulduğunu, binadan siren seslerinin yükseldiğini aktardı. Devlet medyası saldırının bir Irak güvenlik kurumunun genel merkezine zarar verdiğini de  söyledi.

Bu sırada Reuters'a konuşan ABD'li bir askeri yetkili, Irak'ın batısında ABD ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Ayn el-Esad hava üssünün de hedef alındığını ancak mermilerin üsse düşmediğini sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı: 'Terörist eylem'

Öte yandan Irak Başbakanı, ABD Büyükelçiliğinin hedef alınmasını "terörist eylem" olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani adina yazılı açıklama yapan Askeri Sözcü General Yahya Resul, Sudani'nin ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için güvenlik amirlerine ve sorumlu birimlere talimat verdiğini kaydetti.
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