Samanyolu Haber /Dünya / Le Pen yolsuzluktan yargılanacak /09 Aralık 2023 11:06

Le Pen yolsuzluktan yargılanacak

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, parti faaliyetlerini finanse etmek için AB fonlarını kullandığı iddiasıyla yargılanacak.

SHABER3.COM

Fransa'da savcılar, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in parti faaliyetlerini finanse etmek için AB fonlarını kullandığı iddiasıyla yargılanmasına karar verdi.

Eski cumhurbaşkanı adayının Mart ayında Ulusal Cephe (RN) partisinin diğer 26 üyesiyle birlikte hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Fransa'da 2015 yılında Le Pen ve suçlanan diğer partililer hakkında 2004-2016 yıllarında Avrupa Parlamentosu'nda "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen de suçlanıyor

Bu arada suçlananlar arasında Fransa'da seçmen desteği zaman içinde giderek artan Ulusal Cephe'nin kurucularından Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen de bulunuyor.

Tüzel kişilik olarak partinin kendisinin de yasa dışı fonlar aldığından ve dolandırıcılıkta suç ortaklığı yaptığından şüpheleniliyor.

Marine Le Pen 2017 ve 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a karşı kaybetmişti. 2027'de bir kez daha aday olabilir.

Kendisine yöneltilen suçlamalar zimmete para geçirme ve dolandırıcılıkta gizli anlaşma.

Yargılama kararı ise Fransa'nın mali suçları kovuşturma biriminden iki soruşturma yargıcı tarafından alındı. Grup, AB parlamento fonlarını, partisi için çalışan asistanlara ödeme yapmak için kullanmakla suçlanıyor.

10 yıla kadar hapis alabilir

Fransız parlamentosuna seçilmesinin ardından 2017 yılında milletvekilliğinden istifa eden Le Pen ise iddiaları reddetti. Suçlamalar 10 yıla kadar hapis ve zimmete geçirildiği iddia edilen fonların iki katına kadar para cezasını gerektiriyor.

Suçlu bulunması halinde mahkeme Le Pen'in 10 yıla kadar seçilme yeterliliğine sahip olmadığını da ilan edebilir ki bu da Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olma planını tehlikeye atabilir.
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