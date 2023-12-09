Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen tasarıyı veto etti /09 Aralık 2023 01:47

ABD, Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen tasarıyı veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. İngiltere'nin çekimser kaldığı oylamada diğer 13 üye ülke evet oyu kullandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

İNGİLTERE ÇEKİMSER OY KULLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere “çekimser” oy kullanırken diğer 13 üye “evet” oyu kullandı.

ABD’NİN GEREKÇESİ HAMAS’IN KINANMAMASI

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas’ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

TASARIDA SİVİLLERİN KORUNMASI İSTENİYORDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek Konsey’e gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi’ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

REHİNELERİN KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLİYORDU

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

GUTERRES YETKİSİNİ İLK KEZ KULLANIP MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek BMGK’ye gönderdiği mektupta “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil” ifadelerini kullanmıştı.
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