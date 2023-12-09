ABD, Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen tasarıyı veto etti

Bold Medya'da yer alan habere göre ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere “çekimser” oy kullanırken diğer 13 üye “evet” oyu kullandı.





ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas’ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek Konsey’e gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi’ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.





Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.





BM Genel Sekreteri Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek BMGK’ye gönderdiği mektupta “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil” ifadelerini kullanmıştı.