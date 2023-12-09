Samanyolu Haber /Dünya / Filistinli bakan Washington'da konuşturulmadı /09 Aralık 2023 11:56

Filistinli bakan Washington'da konuşturulmadı

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı El-Maliki'nin Washington'da açıklama yapmasına izin verilmedi. Bir gazetecinin Maliki'ye sorusu üzerine araya giren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD hükümetinin Maliki'ye kısıtlama uyguladığını söyledi.

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ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

"BASININ SORULARINA CEVAP VEREMİYOR"

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan araya girdi.

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sorunuza vizesinin koşulları nedeniyle cevap veremiyor. Demek istediğim, ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'nin (bu soruları) cevaplamasına izin vermeyecek şekilde ona kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor" açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi günü Kanada'ya geçerek burada da resmî görüşmeler yapması planlanıyor.
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