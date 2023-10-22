Bahçeli Davutoğlu’yla Gazze’yi konuşacak

Bahçeli, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ‘soykırım raddesine ulaşan hunhar saldırılar’ olarak niteleyerek, ateşkes için 24 saat süre vermişti.





Bahçeli, ateşkes sağlanmazsa Türkiye’nin ‘süratle devreye girmesi gerektiğini’ savunmuştu.





Davutoğlu, Bahçeli’ni bu çağrısını ‘takdirle’ karşılamış ve desteklemişti.





Gelecek Partisi’nin açıklamasına göre Bahçeli, bugün Davutoğlu’nu telefonla arayarak, açıklamasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.





Davutoğlu’nun da tüm Gazzeliler adına ‘Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı’ Bahçeli’ye teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.







Açıklamada ayrıca Bahçeli ve Davutoğlu’nun Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdığı belirtildi.