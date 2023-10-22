'En Güzel Öykü' Washington DC’yi salladı

Dünyanın farklı ülkelerinden 50 gencin özel gösteri sergilediği müzikale Virginia Senatörü Mark Warner, Virginia Kongre Üyesi Gerry Connolly, Maryland Kongre üyeleri Jamie Raskin, David Trone özel mesaj gönderdi.







MÜZİKAL DOĞU VE BATI KLASİKLERİNDEN ESİNLENDİ

Yedi bölümden oluşan En Güzel Öykü Müzikali, büyük bir tarihsel arka plan eşliğinde güncel dans ve yorumlarla süslediği anlatımını müzikale özel bestelenmiş şarkılar, yazılmış şiirleriyle görsel ve işitsel estetiği zirveye taşıdı.







Doğu ve Batı klasik eserlerinden yararlanılarak yazılan öykü, bilinen en eski hikayeler ile günümüz olaylarını birleştiren bir anlatıma sahipti. Çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinden başlayan öykü, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayları anlattı. Kıskançlık ve hasedin insanı nasıl zalimleştirebildiğini gösteren müzikal, görkemli bir finalle dünya tarihini özetledi.





ÖZKAN UĞUR, ERKİN KORAY, BEYAZ SANDALYE, YUSUF KERİM

Programa katılan öğrenciler yakın zamanda hayatını kaybeden Özkan Uğur ve Erkin Koray’la birlikte ünlü sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço’nun şarkılarını seslendirerek bu sanatçıları andı. Türkiye’de cezaevinde tutulduğu hücrede beyaz bir sandalyede ölüme gönderilen KHK’lı polis memuruna da programda yer verildi. Annesi haksız yere hapsedilen çocukların sembolü olan ve yakın zamanda hayatını kaybeden kanser hastası Yusuf Kerim de gençlerin sahnede andığı isimler arasında yer aldı.







PROGRAMA ÖZEL YENİ BESTELER

Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen genç yetenekler, hem klasik hem de yeni şarkıları müzikalin ruhuna uygun olarak yorumladı. Bununla birlikte En Güzel Öykü müzikaline özel olarak yepyeni şarkılar da bestelendi.





FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'DEN ‘EN GÜZEL ÖYKÜ’YE ÖZEL MESAJ

Fethullah Gülen Hocaefendi, Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC)’nin Washington DC’de düzenlediği “En Güzel Öykü” müzikali için özel bir mesaj gönderdi. Hocaefendi, mesajında “Bütün bir insanlık olarak içinden geçtiğimiz şu zor zaman diliminde, farklı ülkelerden gençleri sevgi etrafında bir araya getiren Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, hicranlı gönüllerimize bir huzur meltemi sunmaktadır.” dedi.







ENES KANTER GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Geceye katılan ünlü basketbolcu Enes Kanter Freedom ise geceyi organize eden IFLC ekibine teşekkür ederek, “Allah, bu güzel festivalleri yeniden ülkemizde yapmayı nasip etsin, dua yerine geçsin. Bu güzelliklere vesile olan güzel insan Fethullah Gülen Hocaefendi'ye uzun ömürler versin” diye konuştu.







TURNE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Müzikal, 26 Ekim’de Toronto ve 30 Ekim’de California’da seyircinin karşısına çıkacak. Biletler Los Angeles ve Toronto için adresinden temin edilebilir.