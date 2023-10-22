Fenerbahçe'den 4 gollü galibiyet!

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini de 17’ye çıkardı.







Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri 7. dakikada Sebastian Szymanski, 15. dakikada Bright Osayi-Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor’un golleri 55. dakikada Faouzi Ghoulam ve 90+4. dakikada Rayane Aabid’den geldi.





Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde dokuzda dokuz yaparak puanını 27’ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ligde ilk mağlubiyetini alan Hatayspor ise 14 puanda kaldı.





REKORLARI ALTÜST ETTİ





Fenerbahçe, Hatayspor karşısında aldığı galibiyetle kendisine ait olan Süper Lig’e en iyi başlangıç yapan kulüp olma unvanını geliştirdi. Sarı-lacivertliler 2009-10 sezonuna 8’de 8 ile başlamış ancak 9. haftada Gaziantepspor’a mağlup olmuştu.





İsmail Kartal’ın takımı, Hatayspor galibiyetinin ardından yeni hedef olarak 10’da 10’a gözünü çevirdi. Ligde ilk 10 hafta itibarıyla ulaşılan en yüksek puan 28… Beşiktaş 2003-04’te (22 averaj), Fenerbahçe ise 2004- 05’te (21 averaj), lige 9 galibiyet-1 beraberlik ile girmişti.





İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor galibiyeti ile adını tarihe yazdırdı. Kartal, Christoph Daum’dan lige en iyi başlangıç yapan teknik direktör olma rekorunu devraldı.





İsmail Kartal ayrıca üst üste en fazla maç kazanan Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman’ı da yakaladı. Kocaman, 2009-10 sezonunda üst üste 10 maç kazanmıştı. İsmail Kartal da biri 2022 yılından olmak üzere ligdeki son 10 maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.