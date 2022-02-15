Bahçeli de elektrik faturalarından şikayet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında elektrik faturalarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu . "TEDAŞ'a denetim yetkisi tekraren geri verilmesini isteyen Bahçeli 'Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir" dedi.







Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışını ‘yıkıcı’ olarak niteleyen Bahçeli “Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.



