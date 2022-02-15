Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli de elektrik faturalarından şikayet etti /15 Şubat 2022 12:01

Bahçeli de elektrik faturalarından şikayet etti

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi. Elektrik faturalarındaki artışa da değinen Bahçeli "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" diye konuştu.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında elektrik faturalarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu . "TEDAŞ'a denetim yetkisi tekraren geri verilmesini isteyen Bahçeli 'Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir" dedi.

Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışını ‘yıkıcı’ olarak niteleyen Bahçeli “Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz”  dedi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli de elektrik faturalarından şikayet etti Sonraki Haber >>

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Kim Aydınlatır Karanlıkları

Kim Aydınlatır Karanlıkları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:20