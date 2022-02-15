Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın beklediği ziyaret belli oldu /15 Şubat 2022 11:14

Erdoğan'ın beklediği ziyaret belli oldu

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

SHABER3.COM

 Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.

ÇAVUŞOĞLU BİLGİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta katıldığı basın toplantısında Herzog’un Türkiye ziyaretine ilişkin bilgi vermişti. 

"Bu ziyaret karşılıklı olarak büyükelçiler atanmadan mı olacak" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır" dedi.

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