Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler /22 Şubat 2022 11:24

Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İmaoğlu'nun Münih'teki konuşmasına ve Cem Özdemir'le paylaştığı fotoğrafa işaret eden Bahçeli, "İstanbul demokrasiye aç olsaydı sen ekmeğe muhtaç olurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanı olmanı rüyanda görürdün" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş halinin bölgesel ve küresel çapta bir yarılamalara yol açacağı ortadadır. Dünya Rusya Ukrayna arasındaki, cepheleşmeye kenetlenmişken, Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakanımızı’ın güvenlik toplantısına katılmışken, İBB Başkanının Münih’e gitmesi dikkatimizi çekmiştir.

Bu şahıs ne geziyor Münih’te, konferans koridorlarında ne arıyor? Şayet bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söylesin öğrenelim. Üstüne vazife olmayan konularda görüş bildirme merakı olan bu şahıs Ukrayna Rusya barışından bahsetmiş, Türkiye’de demokrasinin sakatlandığını ama ölmediğini ifade etmiş.

İBB başkanı hiç utanmadan Türkiye’yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu kimliksizliktir. Türk Milletinin oyuyla seçilen belediye başkanının bu tutumu fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir.

PKK sevdasını her fırsatta dile getiren Cem Özdemir’le fotoğrafı PKK’yla buluşmak demektir. HDP’ye zeytin dalı uzatmak demektir. İstanbul demokrasiye aç olsaydı sen ekmeğe muhtaç olurdun. Türkiye’de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanı olmanı rüyanda görürdün.
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