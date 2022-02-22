Halil Falyalı'nın ölümünden sonra 'Alaaddin Çakıcı' iddiası

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetmişti





Cinayetin ardından T24 yazarı Tolga Şardan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şardan, "Falyalı cinayetinde gelinen nokta: KKTC'de şimdi kimler sahnede?" başlıklı yazısında Aladdin Çakıcı'nın KKTC'de otel kumarhanesinin işletmeciliğini üstlendiğini iddia etti.





Adli soruşturma devam ederken İstanbul ve KKTC'deki gözaltıların yanı sıra delillerin incelendiğini dile getiren Şardan, "Kıbrıs'ta yaşanan adli olaylarda tespit edilen maddi delilleri inceleyecek polis kriminal laboratuvarı mevcut değil. Yerel polisin gerek olay yerinde topladığı, gerekse soruşturmaların sonraki aşamalarında el koyduğu her türlü delilin incelemesi Türkiye'de yapılıyor" dedi.





SONUÇLAR TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLİYOR

"1985 tarihli KKTC Anayasası'nın geçici 10. maddesindeki "savunma ve işbirliği" hükmüne göre Kıbrıs'ın polis teşkilatı Türkiye'ye bağlı" olduğunu dile getiren Şardan, kriminal laboratuvar sonuçlarının Türkiye'den Kıbrıs'a gönderileceğini ifade etti.





Şardan, Falyalı cinayetinin ardından adada yaşanan gelişmelere de yer verdi:





"Halil Falyalı'nın ölümünden sonra işlerini devralması beklenen kardeşi Hüsnü Falyalı'nın bir süre önce ağabeyi ile birlikte yürüttüğü işlerini tasfiye ettiğini öğrendim. Kardeş Falyalı'nın yakın zamanda ağabeyini koruyabilmek amacıyla işlerin bir bölümünden kurtulmayı teklif etti ancak olumlu yanıt alamayınca ağabeyinden ticari faaliyetlerini ayırdı.





'SARALLAR GRUBUNDAN SONRA ÇAKICI DA FAALİYETE BAŞLADI'

Diğer bir önemli bilgi ise cezaevinden tahliye olduktan sonra yeniden piyasaya gireceği konuşulan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaaddin Çakıcı, Kıbrıs'ta otel kumarhanesinin işletmeciliğini üstlendi.





Böylelikle, Ada'da Sarallar grubundan sonra Çakıcı da faaliyete başlamış oldu"





TUTUKLANDI

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.



