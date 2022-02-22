Samanyolu Haber /Sağlık / ''Covid-19'a karşı en etkili'' ilaç fos çıktı /22 Şubat 2022 11:10

''Covid-19'a karşı en etkili'' ilaç fos çıktı

Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Ivermectin isimli ilacın bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

50 yaşın üzerindeki 490 hasta üzerinde yapılan araştırmalarda, hastaların yarısına Ivermectin verilirken yarısına ise plasebo verildi. Araştırma sonucunda ise Ivermectin alanlarla almayanlar arasında bir fark tespit edilmediği duyuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ivermectin’in Covid-19 hastalarının hastalığı hafif geçirmeye yardımcı olmadığını açıklayan Raja Permaisuri Bainun Hastanesi’nde görevli bilim insanları 2021 yılının Mayıs ve Ekim ayındaki hastaların verilerinin sonucunda bu tablonun ortaya çıktığını duyurdu.

Verileri incelenen hastaların, Covid-19’u ağır geçirme riski altında olduğunu belirten uzmanlar, “Ivermectin verilen hastaların yüzde 21.6’sı hastalığı ağır geçirirken bu ilacı almayanlarda ise hastalık oranı yüzde 17.3 olarak kayıtlara geçti” dedi.

Bu araştırma JAMA Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayımlandı. 2021’de yapılan bazı araştırmalar Ivermectin’in Covid-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koyarken, henüz bilim ve tıp dünyasında bu ilacın hastalığın seyrini nasıl etkilediğine dair net bir sonuç bulunmuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Covid-19'a karşı en etkili'' ilaç fos çıktı Sonraki Haber >>

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:42