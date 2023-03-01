Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, “Elbistan İl Olsun” pankartı asan ve aynı isteklerini sloganlarla dile getiren Elbistanlı vatandaşlara MHP Genel Başkanı Bahçeli tepki gösterdi. Vatandaşların “Ne yapacağız, onu bilelim?” diye itirazlarını sürdürmesi üzerine de MHP Genel Bakanı Bahçeli, “Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin (kameraları) şunları. Hadi bakalım” diye sinirlenmesi dikkat çekti.Bahçeli tartışma yerinden ayrılırken, bir vatandaş, “Sayın Devlet Beyim, biz 2009'da sayın Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz. Bakanımız ne derse, cumhurbaşkanımız ne derse bize amin. 2009'da biz ‘Amin dedik. Şimdi yine ‘Amin' deriz” diye bağırdı.Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal vatandaşları teskin etmeye çalıştı. Ünal vatandaşlara, “Yapma. Ben sizin milletvekilinizim. Lütfen Elbistan'a bunu yapmayın” dedi. Ünal'ın bir yandan da görüntü çekilen cep telefonlarını engellemeye çalışması dikkat çekti. Vatandaşların tepkisi, “Elbistan'ı Maraş'tan ayırın. Elbistan il olsun” sloganlarıyla sonlandı.