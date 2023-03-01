Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

“MEMLEKET BİTTİ! HALK GÖÇÜYOR”
Bahçeli tartışma yerinden ayrılırken, bir vatandaş, “Sayın Devlet Beyim, biz 2009'da sayın Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz. Bakanımız ne derse, cumhurbaşkanımız ne derse bize amin. 2009'da biz ‘Amin dedik. Şimdi yine ‘Amin' deriz” diye bağırdı.
“BEN SİZİN MİLLETEKİLİNİZİM”
Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal vatandaşları teskin etmeye çalıştı. Ünal vatandaşlara, “Yapma. Ben sizin milletvekilinizim. Lütfen Elbistan'a bunu yapmayın” dedi. Ünal'ın bir yandan da görüntü çekilen cep telefonlarını engellemeye çalışması dikkat çekti. Vatandaşların tepkisi, “Elbistan'ı Maraş'tan ayırın. Elbistan il olsun” sloganlarıyla sonlandı.