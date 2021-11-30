Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli "Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir" dedi.







"Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın" diyen Bahçeli "Türkiye sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, size de inşallah bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.





MHP lideri Bahçeli "Geliyor gelmekte olan diyorlar' ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz" dedi.





"EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYAÇ VAR"





"Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz" diyen Bahçeli "Hem büyümeyi, hem gelişmeyi, hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerine "Kronik ve konjonktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir. Ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir" diye devam etti.





"İnsanımızın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkındayız. Ve onları anlıyoruz" diyen MHP lideri "Fakat ekonomik dengelenme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görülmesini diliyoruz" diye konuştu.





"TEMEL İHTİYAÇLARIN FİYATINDA İNDİRİME GİDİLSİN"





"Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz" diyen Bahçeli "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır" dedi.





