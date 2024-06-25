Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu iddiası: Erken seçim kozunu mu kullanıyor? /25 Haziran 2024 09:54

Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu iddiası: Erken seçim kozunu mu kullanıyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' talebinin olduğu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şart koyduğu iddia edildi.

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Siyaset kulislerinde dolaşan iddialara göre, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmesi halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak.

CHP PM üyesi Gamze Pamuk, Halk Tv'de yayınlanan Gündem Özel programında MHP tarafından edindiği bilgileri paylaştı.

CHP PM Üyesi Gamze Pamuk "Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi var" diyerek, şöyle konuştu:

"Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir."
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