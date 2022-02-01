Bahçeli, İmamoğlu’nu istifaya çağırdı: Dileğimiz affını istemesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na istifa çağrısı yaptı. Bahçeli, “Dileğimiz büyükşehir belediye başkanının görevden affını istemesi ve demokrasinin önünü açmasıdır” dedi.







Bahçeli şöyle konuştu:





“İstanbul Belediye Başkanı Birleşik Krallığın elçisiyle yapacağı görüşmenin randevusunu 25 gün öncesinden aklında tutmuştur da yapılan uyarıları aklında tutamamıştır. Sorumsuz bir kağıttan kaplana İstanbullular mahkum değildir. İstanbul sersefil hale düşmüştür. İstanbullu yolda kalmış, belediye başkanı kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor ve vicdanı sızlamıyor.





‘ŞİRAZESİ KAYMIŞTIR’





Büyükelçiyle yemek, karla mücadele kadar önemli diyecek kadar şirazesi kaymıştır. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbullu’dan fazla önemseyen bir kişiye Türk İslam medeniyetinin merkezi olan bu kent nasıl teslim edilecektir?





‘ DİLEĞİMİZ AFFINI İSTEMESİ VE DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇMASI’







Açığı olanların MOBESE’den şikayet etmeleri gayet doğaldır. İstanbul’da yaşanan dünyanın başka bir ülkesinde yaşansaydı, o belediye başkanı bir dakika koltuğunda oturmazdı. Dileğimiz büyükşehir belediye başkanının görevden affını istemesi ve demokrasinin önünü açmasıdır.”