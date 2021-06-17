Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli "NATO'ya rest çek ve ayrılık sürecini başlat" baskısı yapıyor iddiası /17 Haziran 2021 10:42

Bahçeli "NATO'ya rest çek ve ayrılık sürecini başlat" baskısı yapıyor iddiası

Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamalar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki NATO çıkışı, Cumhur İttifakı içinde tartışılmaya başlandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre; kulislerde, “Biden’ın tutumu ve Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan “S-400 ve F-35 sorununun tam manasıyla çözülmediği anlaşılıyor” yorumu yapılıyor. Tam bu görüşmelerin ve Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Bahçeli’nin, grup toplantısında NATO'yla ilgili yaptığı açıklamalar, “Erdoğan’a yönelik ince bir sitem olduğunun” altı çiziliyor.

Bahçeli’nin, Erdoğan’dan beklentisinin de her zaman dile getirdiği “Türkiye beşten büyüktür” söylemini yerine getirmesini istediği ve gerekirse “rest çekip, Türkiye’nin NATO’dan ayrılma sürecini de değerlendirmesini istediği” vurgulanıyor. 

Bahçeli’nin Erdoğan’a “15 Temmuz darbe girişimi sürecini, sürecin önünü ve sonrasında Türkiye’nin diplomasi anlamında küresel güçler tarafından nasıl sıkıştırılmaya çalışıldığını, bu durumun ülke ekonomisine de etkilerini unutma. Türkiye bugün bir adım atacaksa, bu süreci önüne koyup ona göre atmalı" uyarısında bulunmak istediği belirtiliyor.

Bahçeli’nin NATO’ya ilişkin sözleriyle birlikte perde arkasında vermek istediği mesajların önümüzdeki günlerde iki lider tarafından yeniden masaya yatırılabileceğine de dikkat çekiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli "NATO'ya rest çek ve ayrılık sürecini başlat"... Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:54