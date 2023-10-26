Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’nin elini öpüp, kamudan 41 ihale aldı /26 Ekim 2023 19:45

Bahçeli’nin elini öpüp, kamudan 41 ihale aldı

MHP'li Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin ihalesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’a verildi. Yıldız’a ait şirketin 2011-2023 döneminde 41 kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı.

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MHP’li Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin ihalesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı olan Eyyup Yıldız’ın şirketine verildi. Yıldızlar Tanıtım Organizasyon isimli şirketin, belediyeden aldığı ihaleyle 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 19 milyon 283 bin 925 TL’ye ulaştı.

BELEDİYE 2.7 MİLYON LİRAYA LED EKRAN ALDI

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Gölbaşı Belediyesi 28 Temmuz’da, “Dış Mekan Led Ekran Alımı Kurulum ve Devreye Alım İşi” başlıklı ihale düzenledi. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, ihaledeki tek teklifin sahibinin Yıldızlar Tanıtım Organizasyon olduğunu açıkladı. Bahçeli’nin Başdanışmanı olan Yıldız’a ait şirketle belediye arasında 29 Ağustos’ta sözleşme imzalandı. Anlaşmanın bedeli kayıtlara, 2 milyon 690 bin TL olarak geçti.

12 YILDA KAMUDAN 41 İHALE ALDI

Yıldız’a ait şirketin 2011-2023 döneminde aldığı 41 kamu ihalesinin toplam bedeli 19,2 milyon TL ile ifade edildi. Şirkete ihale veren kurumlar arasında Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’nin MHP’li belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da bulunması dikkat çekti.
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