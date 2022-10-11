Samanyolu Haber /Politika / 'Bahçeli, Soylu'dan desteğini çekti' dedi görevden alınacağı tarihi açıkladı! /11 Ekim 2022 10:31

'Bahçeli, Soylu'dan desteğini çekti' dedi görevden alınacağı tarihi açıkladı!

Veryansın TV’de Erdem Atay’ın programına konuk olan gazeteci Recep Canpolat, çok konuşulacak iddialarda bulundu. Canpolat, Soylu hakkındaki son zamanlarda çıkan “siyaseti bırakacak”, “istifa edecek”, “görevden alınacak” iddialarıyla ilgili konuştu.

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE SOYLU SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında geçen hafta yapılan ve bir saat süren görüşmeden bilgi aktaran Canpolat, “Süleyman Soylu hakkındaki iddialar sonrası Erdoğan, Bahçeli’yi görüşmede bilgilendiriyor. Bahçeli ise önceden çektiği setlerin aksine bu kez kendi çekincelerini de dile getirerek bir-iki operasyondaki rahatsızlığını Erdoğan’a bildiriyor." dedi.

BAHÇELİ, SOYLU’YA DESTEĞİNİ ÇEKTİ: “BİR AY İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK”

“Kabinenin başındaki siyasetçi atadığı kabineyi başka bir partiye sorar mı? Maalesef soruyor.” diyen gazeteci Canpolat şöyle devam etti: “Bu konuda Devlet Bahçeli ‘Takdir sizindir Sayın Cumhurbaşkanı’ diyor. Bana gelen bilgiye göre Bahçeli, Soylu’ya desteğini çekiyor. Bu, en kısa zamanda Soylu’ya yolun göründüğü manasına geliyor.” Canpolat, Soylu’ya önümüzdeki haftalar içerisinde duyurulacak olan yeni kabinede yerinin olmadığını belirterek, söz konusu kabinenin bir ay içerisinde açıklanacağını paylaştı.
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