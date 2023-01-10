Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’ye “istihbarat fosili” yanıtı: Türkeş kimin ajan olduğunu… /10 Ocak 2023 12:32

Bahçeli’ye “istihbarat fosili” yanıtı: Türkeş kimin ajan olduğunu…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine 'istihbarat fosili diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Bahçeli’ye “istihbarat fosili” yanıtı: Türkeş kimin ajan olduğunu…

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yaparken, Zafer Partisi’ni ve partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı.

“Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir.”

SEVİYESİZ BİR AÇIKLAMA

Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ aynı sertlikte ifadeler kullandı:

– Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var… Sinan Ateş’in bir komployla, uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı yayımlamayan, ailesine “Başınız sağ olsun” demeyen, arkadaşlarına “Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur.

AKP’NİN PAYANDASI

– Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir; AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken; rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de…
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