Bahçeli yine AYM'yi hedef aldı: 'Kandil kuyruğundan ayrılmalı'









Bahçeli, “Yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi’ne şekil verilmeli. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım,” dedi.





Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bahçeli Anayasa Mahkemesi’nin dünkü HDP’ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması istemi karşısında karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:





“Geçmiş dönemde, Anayasa Mahkemesi’nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor. HDP’nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye’ye tercih ediyor.





"Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi’ne şekil verilmeli. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayışla Anayasa Mahkemesi’nin faaliyetlerini sürdürmesidir.





"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye’nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı’nın uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, hattı zatında yargı müessesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.”