Kılıçdaroğlu: Seçilmemem için milyonluk reklam verdi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:





-Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüreğimiz hala o bölgede. O insanların huzur içinde yaşamaları için hepimizin üzerine düşen görevler var.





-O bölgede yaşayanların faturalarının ertelenmesi için bir kararname çıktı aradan bir süre geçti.





-Evi yıkılamayan ama kısmen oturulabilir olan evlere faturalar gelmeye başladı. Depremi yaşayan insanlara en azından 85 milyon insana katkı moral vermek istedik.





-Kampanyalar açtık. Belediye başkanlarımız o bölgelere gittik. Şimdi bu faturaların gelmesi doğru değil.





-En azından yıl sonuna kadar bizler ödeyebiliriz. Bunun için paramız yok diyecekler. Hayır efendim paramız var.





-Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. Taahhüt edilen parayı ödeyeceklerini söylediler. Kim bu parayı ödemeyenler?





“NERERDE BU PARALAR”





-Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi? Hatırlarsanız şehitler için de para toplamışlardı. Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları. Televizyonlara çıkıp parayı ödeyeceğim diyeceksiniz sonra yok olacaksınız. Takipçisi olacağız.





-Bir başka acı olay. Medya dediğimiz organ toplumun sesidir. Tatvan'da bir gazeteci Sinan Aygül. Bu gazeteci arkadaşımız bölgedeki bütün yolsuzluklarını haber yapan bir gazeteci. Vay sen nasıl böyle bir haber yaparsın diye belediye başkanının korumaları tarafından adeta linç ediliyor.





-Kendisini aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onun attığı bir Tweet şöyle ”Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım haberidir.





-Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı ihale bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Bugünden sonra susturabilmek ve çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız siz haramiler geri adım atacaksınız.





“ASIL SORUMLU SENSİN”





-Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşının milletvekili olmak isterse yasalar var. Seçime girer vatandaş oy verirse seçilir ve Meclis'e girer. 600 vekilden birisi Can Atalay seçimi kazandı mazbatasını aldı ama yemin edemiyor. Anayasa’ya aykırı.





-Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Eğer tutuklu bir milletvekili seçildiği halde Meclis’e girip yemin edemiyorsa sorunlu sensin. Sayın Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin.





“KİM SANA VERDİ O PARAYI?”





-Gazeteciden söz ettim. Bir gazete nasıl olur da 3 milyon yakın bir reklamı verir cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden bahsediyorum. Sen gazetesin benim lehime yazmak zorunda değilsin objektif olmak zorundasın. 3 milyona yakın benim seçilmemem için harcıyor.





– Kim sana verdi o parayı. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı yapıyorum o parayı nereden buldular inceleyeceksin ahlaklıysan. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Elimde bütün veriler var. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu?





(Kalemini satan gazeteci eleştirisi) Öyle bir ifade kullanmasam olurdu.





“HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN”





-İstanbul bizim için de dünya için de önemli bir merkez. Hâlâ İstanbul’u nasıl alabilirim arayışı içinde. Daha düne kadar İstanbul’a biz ihanet ettik diye açıklaması var.





-İhanete devam etmek istiyor. Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş. Hiç kimse merak etmesin. Sultanahmet Camii’nin o görkemli yapısını bile ranta teslim ettiler. Beşli çeteler, uyuşturucu baronlarının hepsinin İstanbul’da yaşandığını biliyoruz. Şimdi ahlakı egemen kılmaya çalışıyoruz.





ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI





-Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü.