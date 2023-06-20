Asgari ücrette ek zam pazarlığı sona erdi ve yeni asgari ücret belli oldu.





13 Haziran’da ilk ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.





ZAM YÜZDE 34





Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu.





Işıkhan yeni asgari ücreti şu sözlerle duyurdu:





“2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”





‘MARKETTEKİ FİYATLAR KONTROL ALTINA ALINMALI’





Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücret için, “İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.





TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise “Dengeli bir rakam için çalıştık. Bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak istihdamını gözeten bu rakama evet demenin memnuniyeti içindeyim” diye konuştu.





İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.





Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.





Türk-İş’ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL’lik işgücü maliyetinin içinde SGK işveren primi Ocak 2023’te 1551,24 TL iken Temmuz 2023’te 2 bin 79 TL’ye çıktı.





NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL’DEN 50,68 TL’YE ÇIKTI

İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi.





Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı.





Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu.





Brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı.





Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi.





Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu.





ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.





İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.”





ESKİ BAKAN 500 DOLAR DEMİŞTİ

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.





AÇLIK SINIRI 10 BİN 362 TL’YE ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Türk-İş’in son açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayıs ayında 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.





Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 13 bin 439,41 TL’ye çıkmıştı.





Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ise, mayıs ayı için günlük harcama gereksinimini 335 lira, açlık sınırını 10 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak açıklamıştı.