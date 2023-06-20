Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'nde arama: 'Zimmete geçirme' iddiası

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları organizasyon komitesinin ofisine baskın düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan savcılık, ofis binasında yapılan baskın ve aramanın 'kayırmacılık' ve 'kamu ödeneklerini zimmete geçirme' iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.





Reuters'ın haberine göre, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz olimpiyatlarını organize eden komite, konuya ilişkin açıklama yaparak komite binasının polis tarafından arandığını doğruladı. Konu hakkında 'doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynak' ajansa yaptığı açıklamada, söz konusu aramanın yapılması için gereken emrin, Fransa'nın ulusal mali suçlar savcılığı tarafından verildiğini aktardı.





SORUŞTURMA 2017 YILINDA AÇILDI