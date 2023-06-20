Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'nde arama: 'Zimmete geçirme' iddiası

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları organizasyon komitesinin ofisine baskın düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan savcılık, ofis binasında yapılan baskın ve aramanın 'kayırmacılık' ve 'kamu ödeneklerini zimmete geçirme' iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Reuters'ın haberine göre, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz olimpiyatlarını organize eden komite, konuya ilişkin açıklama yaparak komite binasının polis tarafından arandığını doğruladı. Konu hakkında 'doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynak' ajansa yaptığı açıklamada, söz konusu aramanın yapılması için gereken emrin, Fransa'nın ulusal mali suçlar savcılığı tarafından verildiğini aktardı.
SORUŞTURMA 2017 YILINDA AÇILDI
Paris 2024'ten yapılan açıklamada, "Organizasyon Komitesi'nin merkez ofisinde arama yapılıyor. Paris 2024, incelemeleri kolaylaştırmak için müfettişler ile tam işbirliği içinde" denildi. Açıklama yapan sözcü, "Bu noktada paylaşacak başka bir şeyimiz yok" dedi.
Ulusal Mali Suçlar Savcılığı (PNF), Yaz Oyunları Organizasyon Komistesi'nin yaptığı sözleşmelerle ilgili olarak 2017 yılında açılan ön soruşturma kapsamında arama yapıldığı bilgisini paylaştı. Açıklamaya göre, Olimpik ve Paralimpik altyapıdan sorumlu kamu kuruluşu SOLIDEO'nun merkez ofisinde de Fransa'nın Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun incelemesini takiben 2022 yılında açılan bir ön soruşturma kapsamında arama yapıldı.