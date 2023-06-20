İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha değişim çağrısı yaptı. İmamoğlu, “Bizim de kendi hatalarımız var” diyerek “Ben hem parti kurumsallığına hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda en doğru üslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam” ifadelerini kullandı.







Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:





“Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var eksik yaptığımız işler var, bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, bu içerikleri biz partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Değişim şarttır, iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.





Devletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak zere bütün muhalefetin bir özeleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bu konuda fikrim nettir. Bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili, yani ihale edip işe başlayamadan iki buçuk üç seneyi heba ettikleri süreçleri söylediğim gibi bizim de kendi hatalarımız var. Farkındaysanız siz veya ben demiyorum biz diyorum. O bakımdan tabii ki bunun bir üslubu, yöntemi vardır. Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda en doğru üslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunu zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki geç olmadan olmak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda buna dönük çalışmalarımız sürüyor."