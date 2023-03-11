Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'den yine akıllara zarar açıklamalar /11 Mart 2023 15:19

Bahçeli'den yine akıllara zarar açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli "AYM'nin verdiği karar hukuk skandalı olarak anılacak. AYM, HDP'ye Hazine'nin kasasını açmıştır ve seçimlere girmesini kolaylaştırmıştır" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"GERİ SAYIM BAŞLAMIŞTIR"

"MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır" diyen Bahçeli, seçim sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"YSK Resmi Gazete'nin aynı mükerrer sayısında seçimlerle ilgili kararı yayımlanmıştır. Seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ana sorunların çözülmesine dönmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Bizim derdimiz Türkiyemizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması, yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin sabırlı anlayışı kutuplaşmadan uzak geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP buna hazırdır. Siyasi muhataplarımıza çağrımız da bu yöndedir. Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzerine 5 binde 2'si oranında ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek Hazine yardımı yapılacak siyasi partiler arasında YSK tarafından ilan edilen oy oranlarına ilişkin bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenmektedir."

"AYM TARAFINI BELLİ ETMİŞTİR"

MHP lideri, HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren konulan blokenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kaldırılması kararını hedef aldı.

Bahçeli, AYM Başkanı'nı aday olmaya çağırdığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bizim teklifimiz şudur, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen illere ve vatandaşlara aktarılması düşünülmelidir. MHP bu feragata gönüllüdür. Diğer siyasi partilerden de hassasiyeti ümit etmektedir. Biz böyle düşünürken Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir. AYM oy çokluğuyla karar almış ve yine safını belli etmiştir. HDP'nin kapatılması istemiyle AYM nezdinde açılan dava devam ediyorken terör ve bölücülük yatağının alacağı yardıma bloke konmuştu. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış HDP'ye hazinenin kasasını açmıştır.

Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarını sesi değil ihanetin sesini dinlemiştir. Hukukun siyasileştiğini iddia eden gürültü kirliliği yapan müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır. İşlerine geldi mi adalet derler, gelmedi mi adaletin rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlüdürler. Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden biri yeni anayasadır. AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere hazine yardımını açan melanet olarak algılıyoruz. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir."
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