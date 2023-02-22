Samanyolu Haber /Gündem / "Bahçeli'nin kahramanı"na kötü haber! /22 Şubat 2023 20:47

"Bahçeli'nin kahramanı"na kötü haber!

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, Lefkoşa'da görüldüğünü söylenen ülkücü mafya lideri Yakup Kürşad Yılmaz'ın adaya girişini yasakladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ülkücü mafya lideri Yakup Kürşad Yılmaz’ın “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un da adaya girişinin yasaklandığı kararda, “devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” vurgulandı.

Yılmaz, 2005’te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Erdoğan-Bahçeli anlaşması gereği; 17 yıldır hapiste olan Yılmaz, geçen yıl geri kalan cezasından beraat ettirilerek Alaattin Çakıcı gibi bir gece yarısı tahliye edilmişti.
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