Samanyolu Haber /Gündem / Felaketin 17'inci gününde son can kaybı sayısı açıklandı /23 Şubat 2023 00:10

Felaketin 17'inci gününde son can kaybı sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 43 bin 556 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 7 bin 930 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede hasar tespit oranı yüzde 75'in üzerine çıktı.

TRT Haber özel yayınında konuşan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 bin 930 artçı sarsıntı meydana geldiğini dile getirerek depremlerdeki can kaybı sayısının 43 bin 556 olduğunu söyledi. 

Soylu "Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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