Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'li Kılavuz'un polise attığı tokat yeniden gündemde /15 Haziran 2022 12:50

Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'li Kılavuz'un polise attığı tokat yeniden gündemde

Devlet Bahçeli'nin polise tokat attığı gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz” diyerek DBP'li Salihe Aydeniz'i eleştirmesi üzerine akılllara polise tokat atan MHP'li Olcay Kılavuz geldi.

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, geçen günlerde Kadıköy’de düzenlenen gösteride, görevli polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle AKP ve MHP'lilerin hedefi haline geldi.

Aydeniz ile polis arasında yaşananlar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından sert ifadeler kullandı.


Ardından bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Soylu da ayrıca bugün, Aydeniz için “Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır” dedi.

BAHÇELİ KÜRSÜDEN SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Aydeniz’i işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz” dedi.

Aydeniz hakkında Cumhur İttifakı’nın önde gelen isimleri sert açıklamalar yaparken son olarak Bahçeli’nin çıkışı akıllara 2013 yılında eski MHP milletvekili Nevzat Köseoğlu’nun cenaze töreninde yaşananları getirdi.

POLİS YUMRUKLAYAN MHP’Lİ VEKİL

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre şimdilerde MHP Mersin Milletvekili olan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Nevzat Kösoğlu'nun 11 Ekim 2013 tarihinde Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde, Başbakanlık Koruma Polisi Vehbi Kızıl'ı yumruklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma polisini yumruklayan Olcay Kılavuz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlisini darp, görevinden dolayı tehdit ve hakaret suçlamasıyla kamu davası açılmış ve cezalandırılması talep edilmişti.
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