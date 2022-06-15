Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladılar /15 Haziran 2022 13:05

Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladılar

FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını bildirdi.

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Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un ortak açıklamasında, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Bu arada Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" ifadesi ise dikkat çekti.

2009’dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası’nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Final maçı yönettiler.

2015 yılında Berlin’de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde ve 2012’de Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea – Corinthians Finali’nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.
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