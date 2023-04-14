Bakan Akar rüzgarı 'komplo'ya bağladı

Daha önce uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu'nun uzaya fırlatılması yeniden hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.







680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek İMECE geçtiğimiz günlerde hava olayları nedeniyle fırlatılamamış, fırlatılması bugüne ertelenmişti.





İMECE YİNE FIRLATILAMADI

İMECE'nin Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması için Türkiye yeniden ekranlara kilitlendi. Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törende fırlatma için geri sayım yapılırken 28 saniye kala rüzgar nedeniyle fırlatma ikinci kez ertelendi.





"BURADA KOMPLO OLABİLİR Mİ?"

Salonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken Akar ve Varank arasındaki diyalog ekranlara yansıdı. Bakan Varank'ın kulağına eğilen Hulusi Akar, "Burada komplo olabilir mi?" diye sordu. Varank, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken yaşanan bu diyalog ekranlara yansıdı.