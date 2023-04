Pentagon gizli belgelerde Türkiye detayı: Yaptırımların delinmesine yardımcı oldu

Son yıllarda en büyük veri sızıntısıyla karşı karşıya kalan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), belgeleri sızdıran kişinin Jack Teixeira isimli Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları üyesi olduğunu tespit etmesinin ardından harekete geçti.







"Gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz paylaşılması ve saklanması" iddiasıyla dün gözaltına alınan 21 yaşındaki Teixeira, bugün Dighton kentindeki evinden zırhlı araca bindirilerek mahkemeye götürüldü.







ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 21 yaşındaki Teixeira’nın evinde arama yapıldığını açıkladı.





Üst düzey Pentagon yetkilisi Chris Meagher de, belgelerde yer alan bilgilerin ulusal güvenlik için "büyük bir risk" oluşturduğunu söylemişti.





1 Mart'ta Discord uygulamasında paylaşılan ve dünyanın gündemine oturan gizli belgelerde Çin, Rusya, Ukrayna, Güney Kore ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular yer alırken, belgeler ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiriyor.





"TÜRKİYE, KENDİSİNİ UZLAŞTIRICI OLARAK GÖSTERMİŞ"

ABD merkezli Politico dergisi, sızdırılan belgelerde Türkiye'yi ilgilendiren dikkat çekici ayrıntıları merceğine aldı.





Politico, belgelere atıfta bulunarak, "Türkiye kendisini Ukrayna ve Rusya arasında bir uzlaştırıcı olarak göstermiş, Karadeniz üzerinden tahıl sevkıyatının devam etmesini sağlayacak bir anlaşmanın müzakere edilmesine yardımcı olmuş ve Rusya ile diplomatik ilişkilerini sürdürürken Ukrayna'ya insansız hava araçları sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.





Politico, belgelerde Türkiye'nin "karanlık" tarafından bahsedildiğini öne sürerek, "ABD istihbarat raporu, Türkiye'nin Rusya'yı açıkça kayıran bir aracı olarak konumunun daha karanlık bir tarafını gösteriyor. Bir sayfada Türkiye'nin hem Rusya'ya hem de Belarus'a Batı'nın katı yaptırımlarından kaçmaları için nasıl yardım ettiği anlatılıyor ki, bu ABD'li yetkililerin açıkça dile getirdiği bir endişe" diye yazdı.





"WAGNER, TÜRKİYE'DEN SİLAH SATIN ALMAK İSTEDİ"

Politico, "Belgede Belarus için "Türk şirketleri yaptırım uygulanan malları satın aldı" ve ardından "bunları Avrupa pazarlarında sattı" deniyor. Tersi yönde ise bu şirketlerin "malları Avrupa'dan Rusya'ya yeniden sattıkları" ekleniyor" ifadelerine yer verdi.





Belgelerde Rus paralı güvenlik şirketi Wagner grubunun da adının geçtiğini aktaran Politico, "Daha da endişe verici olan bir başka sızdırılmış belge ise Şubat ayında "Türk bağlantılar" ile Wagner Grup arasında yapılan bir toplantıyı anlatıyor. Belgede Wagner'in grubun "Mali ve Ukrayna'daki çabaları" için "Türkiye'den silah ve ekipman satın almak" istediği belirtiliyor" diye yazdı.





5 ŞİRKETE YAPTIRIM KARARI

Dün ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle 20'den fazla ülkede 120'den fazla şahıs ve şirkete yaptırım kararı aldı. Listede, Türkiye merkezli 5 şirket bulunuyor.





Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, yaptırımlar ile Rusya'yla bağlantılı olan Türkiye merkezli kuruluşlar ve denizcilik ile ticaret sektörlerindeki kişilerin hedef alındığını söyledi. Yetkili, yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir "uyarı ateşi" olarak niteledi.





Yaptırım listesine, Türkiye'den şu şirketler eklendi:





ARTVIN MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, AZU INTERNATIONAL BILGI TEKNOLOJILERI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY, SALDA MANAGEMENT MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY.