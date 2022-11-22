Bakan Akar'dan İYİ Parti'li vekile: Nah alırsın...

TBMM’deki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında hakarete varan tartışmalar yaşandı.







Çıray’ın sözlerine sinirlenen Akar, “Nah alırsın böyle oy, bozulmuşsunuz” ifadelerini kullandı.





İYİ Partili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Hulusi Akar’ın Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi. Çıray, “O ödülü niye aldınız?” diye sordu. Akar ise, “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” dedi.





Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine sinirlenen Akar, masaya vurdu ve “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” ifadelerini kullandı.





İkili arasında yaşananlar Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:





Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD’li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK’lılar İdil’de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK’nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?





Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.





Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.





Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.





Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.





Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).





Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.





Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.





Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.





Akar: Bozulmuşsun.





Çıray: Sizsiniz bozuk.





Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.





Tartışmanın ardından Twitter paylaşımda bulunan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Bana Meclis’te, ‘Nah alırsın!’ diyen bu atanmış bürokratın seviyesi… Bitmiş, tükenmiş hükümetin sefaletini gösteriyor” dedi.