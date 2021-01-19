Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 167 can kaybı 6 bin 818 yeni vaka /19 Ocak 2021 21:41

Bakan Koca son verileri paylaştı: 167 can kaybı 6 bin 818 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 167 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 818 kişiye vaka, 761 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 24 bin 328 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 218 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 162

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 162, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987, bugünkü test sayısı 175 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 19 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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