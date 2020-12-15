Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 235 can kaybı 32 bin 102 yeni vaka /15 Aralık 2020 21:41

Bakan Koca son verileri paylaştı: 235 can kaybı 32 bin 102 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 235 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 32 bin 102 kişiye vaka, 5 bin 105 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 16 bin 881 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 29 bin 247 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 988

Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 988,  toplam iyileşen  sayısı 1 milyon 661 bin 191, bugünkü test sayısı 206 bin 190 olarak kayıtlara geçti.

''KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.'' dedi.

Türkiye'nin 15 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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